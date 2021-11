Un centenar de persones reten homenatge al periodista Àlex Lliteras

Actualitzada 19/11/2021 a les 21:04

La Sala del Prat del Roure ha acollit aquest vespre un homenatge al periodista Àlex Lliteras, qui va ser conductor del programa ‘Ara i aquí’ de Ràdio Nacional d’Andorra durant 18 anys. L’esdeveniment, organitzat per l’Associació de professionals de la comunicació d’Andorra (APCA), ha reunit un centenar de persones que s’han aplegat per recordar el reconegut comunicador, que va morir l’octubre de l’any passat de manera sobtada. "Era company de l’Associació, era amic de molts. Potser hem tardat massa per la pandèmia però teníem clar que s’havia de fer aquest homenatge a la seva figura" ha manifestat el president de l’entitat Marc Segalés abans de la celebració de l’acte.L’homenatge, conduït i presentat per la periodista Cristina Orduña, ha comptat amb l’actuació d’un duo de cordes de l’ONCA i amb les ponències d’Antoni Bassas i Pere Cerón. "Jo no vaig conèixer gaire l’Àlex, vam coincidir un dia que em va entrevistar però amb aquella estona ja en vaig tenir prou per notar que teníem molta complicitat a nivell personal i professional" ha assegurat Bassas. "L’Àlex i jo érem com germans. Era el millor de tots nosaltres. Era una persona excel·lent, un grandíssim professional i tenia una capacitat brutal per fer-nos créixer" ha afegit Cerón.