La pena més alta és de tres anys i sis mesos d’internament i la més baixa, de 6 mesos ferms

El Tribunal de Corts va notificar ahir les condemnes que ha resolt per als cinc joves que el 29 d’abril, en ple confinament, van irrompre en un dels apartaments de l’edifici Domus amb l’objectiu de recuperar uns diners que havien pagat a canvi de cànnabis, substància que no van rebre.



El batlle considera els cinc joves autors dels delictes majors d’amenaces condicionals amb arma i violació de domicili amb violència i intimidació. La pena més alta és per a un dels nois –a qui, a més, també considera culpable d’un delicte menor de venda de productes estupefaents–. El condemna a tres