Protocol·litzats davant de notari l’acte fundacional i els estatuts

La consellera general no adscrita, Carine Montaner, va anunciar ahir que ja ha formalitzat la creació de la seva formació política, Andorra Endavant, amb la protocol·lització davant de notari de “l’acte fundacional i els estatuts del nou partit”. L’expolítica de terceravia va informar que avui entraran a tràmit la documentació de la formació al Govern i llavors el ministeri d’Interior haurà d’avalar els estatuts de la nova formació i fer-la constar en el registre de partits polítics. Andorra Endavant neix amb Carine Montaner com a presidenta fundadora, Noemí Amador com a vicepresidenta i Marcos Monteagudo en el càrrec de secretari