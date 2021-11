Àustria confina tot el país i imposa la vacunació

Actualitzada 19/11/2021 a les 11:35

El govern austríac ha anunciat el confinament de tot el país a partir del pròxim dilluns. El tancament nacional entra en vigor per a tots, no vacunats i vacunats. Fins ara, s'havia convertit en la primera regió d'Europa en aplicar el confinament pels no vacunats, una mesura que va decidir a principis d'aquesta setmana i que ara ampliarà a tota la població almenys durant deu dies, que podrien estendre's fins als vint segons l'evolució de la pandèmia. Segons han anunciat, el bloqueig finalitzarà automàticament el 12 de desembre com a molt tard. L'executiu també ha informat que tots els residents estaran obligats a vacunar-se a partir del febrer, convertint-se així en el primer país de la Unió Europea en imposar la inoculació.El país alpí pretén posar fre a l'onada més contagiosa que està vivint des de l'inici de la pandèmia. La taxa de contagis s'eleva actualment a unes 1.000 infeccions per cada 100.000 habitants en una setmana. Especialment greu és la situació als estats de Salsburg i Alta Àustria on la incidència assoleix els 1.500 casos. A més, des de fa dies es registren més de 10.000 noves infeccions diàries en un país que té vuit milions d'habitants. La seva taxa d'immunització se situa entorn del 66%, una de les més baixes d'Europa. A partir de la setmana que ve, només es podrà sortir de casa per comprar aliments, anar a la farmàcia o a treballar si és necessari, tot i que s'ha demanat a les empreses que facilitin el teletreball.