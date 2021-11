La XLII edició de la Nit Literària Andorrana s'omple d'accèssits

Actualitzada 17/11/2021 a les 12:04

No totes les categories han tingut vencedor. Així es va fer saber ahir durant el veredicte del cartell de premis de la XLIII edició de la Nit Literària Andorrana. En aquest sentit, el premi més reconegut i més ben dotat, amb 10.000 euros –el Fiter i Rossell de novel·la–, no es va concedir, tot i que el jurat va reconèixer amb un accèssit de 4.000 euros l’autora Marta Boleda per l’obra Mai és negre al cel del nord. “Jo no soc del món literari però quan em sorgeix una idea vaig fent. La pandèmia em va ajudar a tenir més temps per escriure”, va assegurar ahir Boleda. “M’agradaria molt publicar aquesta novel·la. Potser em plantejo escriure una segona part”, va afegir. Per altra banda, el Premi Principat d’Andorra d’investigació històrica també va tenir un accèssit del mateix import, que es va endur Sergi Mas per L’art de musicar la fusta, i el Premi de teatre, 50è aniversari Crèdit Andorrà, va quedar desert. “Aquests diners m’ajudaran a pagar l’edició quan faci el llibre”, va explicar Mas.Sí que es van concedir, però, el Premi Manuel Cerqueda Escaler de novel·la curta, de 6.800 euros, a Francesc Puigpelat per L’altra guerra, i el Premi Grandalla de poesia, dotat amb 3.500 eruos, a Carles Ribó per Cendra batuda pel vent. El Premi Sant Carles Borromeu de contes i narracions, de 4.500 euros, se’l va endur l’autor de Montesquiu Albert Canadell per l’obra Òxid de ferro. “Aquests premis són molts anys de treball al darrere. Estic molt content de rebre’l. És el primer premi que guanyo fora de la frontera”, va comentar l’autor.Finalment, el Premi Laurèdia de periodisme es va concedir a les periodistes Teresa Ventura i Marisol Fuentes.