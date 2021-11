Actualitzada 17/11/2021 a les 12:05

CAPITAL FORÀ, APP LOCAL

La jornada sobre els suposats beneficis per a una Andorra digital va estar acompanyada de la presentació de l’empresa emergent Limbit, una iniciativa andorrana que s’ha incorporat a la cartera del fons d’inversió Copernion. El cap d’operacions de Limbit, Carles Fernández, va informar que l’empresa emergent ha estat “la primera start-up tecnològica del país amb inversió estrangera”. L’entitat ha mutat el seu nom d’ençà de l’arribada del fons d’inversió i era coneguda abans com Selfaudit. Es tracta d’una empresa que ha desenvolupat un programari d’auditories destinat a les empreses de distribució. “Els clients, que són cadenes de restauració o supermercats, s’adonen que han de fer gran quantitat de registres i controls en format paper per complir amb la seguretat alimentària, i a partir d’aquí neix Selfaudit”, va relatar Fernández. La transformació a Limbit ha suposat, en aquest sentit, que “és una plataforma de creació digital capaç de recollir qualsevol dada i poder-la gestionar, de tal manera que qualsevol compa­nyia tingui aquesta informació a l’abast de la mà en temps real per poder prendre decisions”.



Fernández va destacar la presència global i el caire tecnològic de Copernion, un fons amb seu a Madrid, que compta amb més de 22 empreses en el seu portfolio, de les quals dues ja tenen una avaluació superior als 200 milions.

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, va facilitar a un fons d’inversió privat amb seu a Madrid i especialitzat en empreses emergents l’esborrany del projecte de llei d’economia digital, emprenedoria i innovació, abans de passar pel consell de ministres. De fet, el text del projecte aprovat pel Govern el juliol del 2021 incorporava respecte a l’esborrany inicial tres articles modificats a petició del fons d’inversió. Així ho va assegurar ahir de manera pública el president del citat fons, Juan Manuel Barrionuevo, en una jornada celebrada al Principat sobre empreses emergents i les oportunitats d’Andorra per atreure inversió d’aquest sector. En concret, Barrionuevo va agrair al ministre tant l’accés a l’esborrany com el fet que les modificacions proposades estiguin incloses en el projecte de llei. “És molt grat després dels primers contactes amb el senyor Gallardo saber que les institucions hi estan compromeses, que alguna cosa que semblava una promesa avui és una realitat”, va afirmar Barrionuevo. Així mateix, va apuntar el president del fons d’inversió, “des del nostre punt de vista l’oportunitat és infinita; això només acaba de començar”.La jornada estava organitzada pel fons d’inversió Copernion sota el títol L’oportunitat i els beneficis d’una Andorra digital cap al món: el Delaware Europeu. Aquesta “oportunitat” emfatitza la connectivitat, la qualitat de vida, la fiscalitat i aquest projecte de llei digital que està a tràmit al Consell General com a factors claus. Això sí, com va assegurar Jaime Echegoyen, expresident de la Sareb a Espanya i inversor del fons, “fa falta flexibilitat institucional perquè les coses es produeixin”.En aquest sentit, el rerefons de la jornada girava sobre la identificació d’Andorra com a pol europeu del desenvolupament legislatiu favorable en matèria de dret mercantil per a l’assentament d’empreses i l’ecosistema que les acompanya i que és característic de l’estat nord-americà de Delaware. Unes facilitats que preveu el projecte de llei d’economia digital, emprenedoria i innovació, el qual fa incís en les exempcions fiscals per a persones físiques i jurídiques a les retribucions en participacions socials o accions, així com crea una personalitat jurídica específica per a les empreses emprenedores, anomenada societat anònima start-up (SAS) o societat limitada start-up (SLS), desenvolupa zones econòmiques especials dintre del territori nacional i crea un marc legal per a l’experimentació de projectes anomenat entorn controlat de proves o sandbox.El ministre d’Economia, Jordi Gallardo, va anunciar el mes de maig del 2021 en una trobada a Barcelona la iniciativa legislativa.El consell de ministres va aprovar el projecte de llei al juliol i posteriorment el ministre la va presentar a la comissió d’Economia.El projecte té obert el tràmit d’esmenes fins al 25 de novembre, després de dues pròrrogues.