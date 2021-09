Desmantellada una plantació de 'maria' a Coll de Nargó

Actualitzada 18/09/2021 a les 06:24

Els mossos d’esquadra també van informar ahir del desmantellament d’una plantació de marihuana en una zona rural de la localitat de Coll de Nargó (Alt Urgell). Els agents van localitzar dimecres el camp de cultiu il·legal, que contenia unes 2.000 plantes i que estava situat en una zona boscosa aïllada i de difícil accés. Els agents també van descobrir al lloc un campament equipat amb un fogó de gas, estris de cuina i altres objectes que els cuidadors de la plantació tenien allà per poder fer els àpats.La policia catalana va traslladar la tarda de dimecres els fets al jutjat competent, el d’instrucció en funcions de guàrdia de la Seu d’Urgell, que va autoritzar la crema de les plantes. Els mossos, amb la col·laboració d’efectius del cos d’agents rurals i dels bombers, van destruir les plantes de manera controlada al mateix lloc, segons van detallar en un comunicat.El que encara queda per determinar és qui són responsables del cultiu. En aquest sentit, els mossos van indicar que hi ha una investigació oberta per identificar les persones que gestionaven la plantació.