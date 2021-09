Primera trobada cultural entre Andorra i Occitània

Actualitzada 17/09/2021 a les 18:22

La ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, s'ha reunit avui amb el director d'Afers Culturals de la Regió d'Occitània, Michel Roussel, amb motiu de la inauguració del festival d'art contemporani 'Printemps de septembre' que es celebra a Tolosa, segons informa l'executiu en un comunicat. Aquesta trobada ha estat la primera en matèria cultural en ambdós territoris amb la voluntat d'estrènyer llaços de relació per enfortir el sector a les dues bandes de la frontera.Govern informa que Riva ha acostat a Roussel la voluntat d'unir esforços i treballar coordinadament amb l'objectiu d'apostar per la diplomàcia cultural i promocionar l'intercanvi entre artistes i exposicions. Concretament, la promoció d'accions culturals conjuntes entre Andorra i l'Occitània amb la creació d’un grup de treball en el marc de diàleg transfronterer entre ambdues regions. A la trobada també hi ha assistit l’ambaixadora d’Andorra a França, EvaDescarrega, i la consellera d'arts plàstiques, Marie-Béatrice Angelé.