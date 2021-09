Nou propostes per construir la nova seu d'Andorra Telecom

L’edifici s’integrarà de manera transformadora i sostenible i s’ubicarà a la plaça de The Cloud

La companyia de telecomunicacions Andorra Telecom ha informat que ha rebut un total de nou propostes al concurs d’idees per a la construcció de la seva nova seu, que s’ubicarà a la plaça de The Cloud. La companyia ha fet saber que un cop rebudes les propostes, el jurat es va reunir per fer unes primeres valoracions. D’aquesta primera trobada van destacar-ne la qualitat del conjunt de les propostes arquitectòniques presentades. El jurat en qüestió ha designat una comissió tècnica de treball, que s’ha d’ocupar d’avaluar el compliment tècnic dels requisits del plec de bases de les propostes presentades. Andorra