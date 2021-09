L'hospital també vacunarà

Actualitzada 17/09/2021 a les 13:03

El ministeri de Salut modifica la logística de la vacunació i l'hospital també administrarà dosis aquells dies en què el nombre de cites és escàs i no justifica tota l'operativa del centre de la plaça de braus. L'usuari rebrà en l'SMS de la convocatòria a on s'ha de desplaçar per rebre la vacuna. Fa uns dies que ja es va informar que la davallada d'inscripcions a la plataforma per rebre primeres dosis havia baixat i no hi havia llista d'espera, de manera que qui s'apuntava era convocat per la següent jornada en què es vacunava. Per tal de racionalitzar recursos i no haver d'obrir el centre de vacunació per unes poques persones, l'operativa també es trasllada l'hospital. La setmana vinent el Govern té previst donar tots els detalls i la data que començarà el nou funcionament.