L’any 2012 va acabar a la presó per uns fets idèntics als actuals i va ser readmès pel comú per oferir-li una nova oportunitat

La policia va detenir dimecres a Canillo un home d’uns 40 anys per presumpta difusió i consum de pornografia infantil. La investigació del grup de delictes tecnològics es va iniciar fa sis mesos, segons s’informa en un comunicat, i va permetre identificar un home resident que hauria consumit i compartit massivament contingut de pornografia infantil.



A la parròquia hi havia sospites pel comportament d’aquesta persona, que treballava per a la corporació. No només per l’actitud, sinó perquè és reincident en aquest delicte, ja que el 2012 va ser tancat a la Comella exactament pel mateix motiu. Veí de Soldeu, va estar