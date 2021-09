Andbank nomena Maria Suárez directora de Banca País de l'entitat

Actualitzada 17/09/2021 a les 06:48

Andbank ha nomenat Maria Suárez directora de Banca País de l’entitat. Suárez, amb prop de 20 anys de trajectòria professional, liderarà i coordinarà l’activitat de les oficines al Principat. Segons Carlos Aso, CEO del Grup Andbank, “el nomenament d’un perfil amb gran experiència i coneixement del mercat local com el de Maria Suárez referma la nostra estratègia per créixer al país, millorant l’atenció envers els nostres clients”. Procedent de Bankinter, Suárez es va incorporar a Andbank el 2005, on ha exercit diverses funcions, principalment en l’àmbit comercial i en la gestió a l’oficina.