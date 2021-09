La botiga solidària celebra que els usuaris s'hagin reduït a un centenar

Actualitzada 16/09/2021 a les 06:31

Els pronòstics no s’han complert, però en aquest cas no és cap mala notícia. Les prediccions que va fer Jordi Fernández a final de juny –que en aquells moments assumia el càrrec de director de la Creu Roja– apuntaven un possible escenari d’augment d’usuaris de la botiga solidària a principi de setembre. Un moment que preocupava seriosament l’entitat perquè coincidia amb la finalització de la concessió dels ERTO. A diferència d’aquest pronòstic, però, la botiga s’està trobant com, afortunadament, cada vegada compten amb menys clients.“Actualment estem donant servei a un centenar de famílies que poden venir un cop a la setmana”, va fer saber Carmen Bardina, coordinadora de la botiga. “Durant el moment més crític, que es va donar en plena pandèmia, vam arribar a tenir fins a 500 usuaris. Ara, la xifra s’ha reduït el 400%. Això significa que la gent ha anat trobant feina”, va celebrar.De fet, aquest episodi coincideix amb la publicació de l’informe sobre l’impacte econòmic que ha tingut la Covid-19 en empreses del país realitzat per la Cambra de Comerç, en què s’informa que des del mes de juliol el Principat està recuperant lleugerament la situació econòmica. Bardina, de fet, explica que la millora de la situació s’ha produït des que van marxar els temporers, aproximadament a mitjan estiu. “A partir del juliol han anat baixant els usuaris”, va detallar.De fet, els temporers van ser els principals beneficiaris de la botiga durant el punt àlgid de la pandèmia, un moment en què l’entitat es va veure empesa a convocar un tercer recapte d’aliments per abastir el magatzem de la botiga. Finalment, però, es va decidir canviar d’estratègia i optar per disposar de vuit punts de recollida al país que es complementen amb les donacions d’empreses fixes. En aquest sentit, la fundació Gol Solidari, encapçalada pels exfutbolistes Ildefons Lima i Juli Sánchez, que fa una aportació mensual a l’entitat, va fer un donatiu a principi d’aquest mes de 900 litres de llet. Un gest que la Creu Roja va agrair compartint la fotografia del donatiu a les xarxes socials. “Ens feia falta perquè és un article de primera necessitat i les famílies en consumeixen molta”, va assegurar ahir Bardina. Amb relació a aquest tema, va afegir que en aquests moments la botiga necessita sobretot altres articles de primera necessitat, com menjar preparat, tomàquet fregit o llaunes de peix i carn.