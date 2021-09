El nombre de demandants de feina baixa a 670 a l'agost

Actualitzada 16/09/2021 a les 11:48

El mes d'agost va tancar amb 670 persones inscrites al Servei d'Ocupació que buscaven feina, una xifra que baixa un 5,8% respecte al mes anterior i un 26,7% en comparació amb l'agost de 2020, segons les dades que publica avui el departament d'Estadística. Aquest agost es van oferir 979 llocs de treball, un 3% menys que al juliol però un 27,1% més que al mateix mes de l'any passat. El nombre de beneficiaris de la prestació econòmica per desocupació involuntària va ser aquest agost a 138, un 21,1% menys que al juliol, però un 176% més que a l'agost de l'any passat, que n'eren 50.Aquest mes d'agost s’han fet 47 contractacions mitjançant el Servei d’Ocupació i 8 mitjançant els programes de treball temporal. A través del programa de foment de la contractació per donar resposta a la situació causada la Covid-19 s’ha contractat a 2 persones mitjançant el sector públic i a 6 mitjançant el sector privat. Del total de persones inscrites al Servei d’Ocupació, 121 van trobar feina pels seus propis mitjans.Pel que fa al nombre de demandants en millora, agost va concloure amb 602 inscrits, un 2,7% menys que al juliol d'aquest any i un 9,9% més respecte a l'agost de 2020.El nombre de demandants de serveis a final de mes era de 29. D’aquests, 5 es trobaven en una situació de baixa mèdica superior a 6 mesos i 24 eren demandants de serveis en situació d’ocupació. Respecte al mes anterior, van augmentar un 4,3% els demandants de serveis en situació d’ocupació i un 66,7% els demandants de serveis en situació de baixa mèdica superior a sis mesos.