Costa destapa el plagi de López del programa d'Iñigo Errejón

El president del grup parlamentari de L’A, Ferran Costa, ha acusat aquesta tarda al president del grup parlamentari del PS, Pere López, de plagiar el programa electoral amb el qual Más País , formació de la qual n’és president Íñigo Errejón, es va presentar als comicis espanyols del novembre del 2019. “Ens ha llegit íntegrament un avançament del programa electoral de Más País. Les coincidències són cadascuna de les frases que ressalto avui. No té discurs propi, creu que està legitimat per ser cap de Govern?”, ha etzibat Costa.Costa ha llegit en veu alta les línies mestres del programa electoral de Más País i les ha comparat fil per randa amb els eixos programàtics de la intervenció del PS , que s’han evidenciat ser un calc del document d’Iñigo Errejón. En el primer torn de rèplica que disposava, López ha optat per guardar silenci i no ha fet cap al·lusió a l’acusació.Els fragments en els quals es realitza una traducció literal del programa electoral de Más País són els següents:1- "Esta propuesta de Acuerdo Verde para España, una apuesta histórica por la transición ecológica como columna vertebral de la economía española del siglo XXI. Con un apoyo público rotundo y audaz, en forma de políticas industriales, de empleo, formativas y de I+D+i, pero también mediante señales inequívocas al mercado, la modernización ecológica podrá abrir enormes bolsas de empleabilidad en todos los niveles de la cualificación laboral”. [pàgina 22 de Más País]. A la primera pàgina del discurs de López, es reprodueix la següent intervenció: “Aquest Acord Verd per a l'Andorra que proposem és una aposta històrica per la transició ecològica com a columna vertebral de l'economia andorrana del futur. Amb un suport públic rotund i audaç, en forma de polítiques industrials, d'ocupació, formatives i d'I+D+i perquè la modernització i transformació ecològica obren enormes borses d'ocupació en tots els nivells de la qualificació laboral i pal·lien la desigualtat de gènere laboral amb l’ajuda de mesures complementàries, com el currículum cec en els processos de selecció”.2- “[Para construir] una nueva idea de patria moderna, sostenible, generosa, solidaria, abierta” [pàgina 4 de Más País]. A la primera pàgina del discurs de López, es reprodueix la següent intervenció: “Volem construir una nova idea de pàtria moderna, sostenible, generosa, solidària i oberta”.3- “[Por ello proponemos una Reforma Ecológica y feminista de la Contabilidad Nacional en dos claves: en primer término, desplazaremos al PIB del centro de gravedad de la acción económica. Siguiendo el camino inaugurado por Nueva Zelanda, constituiremos una Comisión Parlamentaria para introducir un Índice de bienestar que constituirá el nuevo concepto-guía en la elaboración de los Presupuestos General del Estado y en los objetivos de las diversas políticas públicas españolas”. [pàgina 15 de Más País]. A la sisena pàgina del discurs de López, es reprodueix la següent intervenció: “Per això proposem una Reforma Ecològica i Feminista de la comptabilitat nacional i desplaçar el PIB del centre de gravetat de l'acció econòmica, seguint el camí seguit per països com Nova Zelanda o proposem constituir una Comissió Parlamentària que introdueixi un índex de benestar que constituirà el nou concepte-guia de les diverses polítiques públiques per l'Estat Andorrà”.