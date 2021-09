Actualitzada 16/09/2021 a les 12:59

Andorra teleom ha rebut un total de nou propostes al concurs d’idees per a la nova seu que ubicarà a la plaça The Cloud. Un cop rebudes les propostes, el jurat es va reunir per fer unes primeres valoracions i ha destacat la qualitat del conjunt de les propostes arquitectòniques presentades.Aquest jurat ha designat una comissió tècnica de treball, que avaluarà el compliment tècnic dels requisits del plec de bases de les propostes presentades. Andorra Telecom aposta perquè aquest nou edifici, situat al bell mig de l’eix comercial de la parròquia d’Andorra la Vella, s’integri en l’espai urbà de forma sostenible i transformadora.