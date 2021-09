La ciutadania participarà a les Jornades europees de patrimoni

Actualitzada 15/09/2021 a les 06:42

Les Jornades europees de patrimoni d’enguany comptaran, com a novetat, amb la participació activa de la ciutadania, segons va informar l’executiu en un comunicat. La iniciativa ha assolit l’objectiu establert i ha aconseguit la implicació de col·lectius diversos i fer valdre el caràcter tan inclusiu com heterogeni de la cultura per reunir la ciutadania al costat del patrimoni pròxim. Sota el lema Un patrimoni per a tots, el ministeri de Cultura ha aconseguit reunir aproximadament 250 objectes que la població ha cedit temporalment perquè siguin exposats en un total de 120 comerços de les set parròquies.