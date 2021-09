Els senyals de recuperació redueixen els acomiadaments a les empreses

Actualitzada 15/09/2021 a les 06:11

Tot i que no a passos de gegant, la recuperació econòmica va fent petits avenços. Així ho constata la darrera enquesta realitzada per la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis en col·laboració amb Andorra Recerca + Innovació sobre l’impacte econòmic que ha tingut la Covid-19 en empreses del Principat. “Estem veient que tothom té més confiança i això anirà a més”, va celebrar ahir Josep Maria Mas, president de l’entitat, durant la presentació dels resultats d’aquest estudi que es va fer el juliol passat. De fet, les xifres de l’informe, que s’ha elaborat a partir de dades obtingudes de 400 empreses del país escollides de manera aleatòria, revelen que aspectes com la facturació s’estan recuperat una mica en relació amb els dos semestres anteriors. Un fet provocat, sobretot, per l’avanç de la vacunació i la progressiva recuperació de l’activitat turística. Així, com indica l’informe, “la millora de la facturació en relació amb l’any 2020 ha estat moderada i ha anat de menys a més a mesura que s’han anat aixecant les restriccions de mobilitat al llarg de l’any”. En aquest sentit, durant el primer trimestre del 2021 un 18,5% del total d’empreses ha registrat un increment de facturació, mentre que el segon semestre del 2021 la millora ha estat més significativa, amb un 32% que manifesten haver augmentat la facturació. Quant a les previsions de cara als propers mesos, el 33% de les empreses preveu que la xifra de vendes augmen­tarà.Un altre senyal de la millora del teixit empresarial és el fet que el 84% de les societats enquestades manifesten que no tenen previst tancar la seva empresa o que vuit de cada deu afirmen que la crisi de la Covid-19 no ha tingut cap impacte en la plantilla en comparació amb els darrers sis mesos. En aquest sentit, només el 3% dels enquestats han acomiadat treballadors el primer semestre de 2021 i un 2% no ha pogut renovar contractes temporals.L’informe també ha posat de manifest altres aspectes, com ara el canvi d’hàbits. En relació amb aquest tema, ha disminuït el percentatge d’empreses que opten per la modalitat del teletreball, concretament uns cinc punts, ja que al gener, el percentatge d’empreses que tenien una part de la plantilla fent teletreball es trobava al 24% i aquest juliol ja es va situar al 19,5%.L’informe evidencia que, tot i les perspectives optimistes, més de la meitat de les empreses del país –concretament un 52%– encara es veuen afectades per la crisi de la Covid-19. Un escenari que es tradueix sobretot en determinats sectors. Concretament, l’hoteleria, la restauració, el transport, les agències de viatges i els operadors turístics i, en menor grau, el comerç són els que estan patint més.Fins i tot, un 23,5% de les empreses preveu que l’impacte negatiu en l’activitat s’allargarà encara més d’un any.Per altra banda, quant a la gestió de la crisi, el 30% dels enquestats considera que les ajudes aprovades pel Govern han estat adequades per mantenir la viabilitat econòmica de les empreses. En aquesta línia, el 24,5% de les societats que han estat enquestades s’han acollit a alguna de les mesures d’ajuda atorgades pel Govern durant el primer semestre del 2021. Un percentatge que va arribar al 75% durant la primera onada.