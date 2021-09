Actualitzada 15/09/2021 a les 06:14

L’oci nocturn reobrirà portes a l’octubre però ho farà encara amb condicions especials, convertint-se en l’escenari d’un estudi que haurà de determinar si és factible reprendre definitivament l’única activitat que segueix tancada des de l’esclat de la pandèmia i en quines condicions. El ministeri de Salut i representants del sector es van reunir ahir per abordar aquesta reobertura, que en aquest primer estadi serà durant els caps de setmana del mes d’octubre i amb uns protocols que encara s’han de definir. Sí que s’ha acordat que els clients no hagin de dur mascareta i que hi hagi un límit d’aforament que en principi seria del 70%, com a la prova pilot que es va dur a terme al juliol.Les condicions d’aquell test són les que ahir es van posar sobre la taula per definir els protocols a seguir, però l’executiu va insistir que aquests detalls s’han de tancar, tot i que empresaris del sector van donar per fet que els locals que decideixin obrir portes podran fer-ho fins a les cinc de la matinada que els clients hauran d’acreditar o bé la vacunació o bé una prova negativa de Covid (PCR, TMA o un test ràpid) feta 48 hores abans. En tot cas, aquestes són les condicions que proposen els empresaris. L’executiu, al seu torn, va indicar que els detalls definitius es faran arribar als locals “els propers dies”.Fonts governamentals van indicar que si s’ha pres la decisió de plantejar la reobertura a l’octubre és perquè la situació epidemiològica actual és favorable i també perquè els resultats de la prova pilot del juliol i els dels concerts de l’Andorra Mountain Music van ser satisfactoris, en el sentit que no es va detectar un repunt de contagis entre els assistents.No obstant això, s’insisteix en la cautela i per això aquesta reobertura especial que ha de servir per tenir més informació sobre la seguretat de l’activitat fent el preceptiu seguiment sobre si es produeixen contagis i, segons van apuntar des de l’executiu, “els resultats que se n’extreguin permetran decidir les mesures a tenir en compte per a la represa de l’activitat”.