Els exàmens oficials de segona ensenyança seran a l'octubre

Actualitzada 15/09/2021 a les 20:59

El Govern ha informat que la propera convocatòria d’exàmens oficials per obtenir el títol de graduat en segona ensenyança per a candidats lliures es farà al pròxim mes d’octubre. Les inscripcions als exàmens s’hauran de dur a terme entre el 23 de setembre i l’1 d’octubre, ambdós dies inclosos, al Servei de Tràmits de l’edifici administratiu del Govern.L'executiu també ha aprovat la segona convocatòria de la prova oficial de batxillerat per als candidats lliures. Els exàmens de la primera avaluació tindran lloc entre el 8 i 12 de novembre, i els de la segona, entre el 13 i el 17 de desembre. Els candidats hauran de fer la inscripció en el període comprès entre el 24 de setembre i l’1 d’octubre, ambdós dies inclosos, al Servei de Tràmits del Govern.Durant la sessió, també s'ha donat llum verd al títol estatal de màster en gestió musical, a proposta de la Humanium International University.