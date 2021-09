Represa del judici del 'cas Gao Ping'

Actualitzada 14/09/2021 a les 09:58

El Tribunal de Corts ha reprès aquest matí a la Sala Magna de la Seu de la Justícia el primer judici per la causa que envolta els antics treballadors i propietaris de la Banca Privada d'Andorra (BPA). En aquest cas, la causa està relacionada amb el suposat blanqueig de diners provinents d'activitats il·lícites relacionades amb l’empresari Gao Ping.



La vista havia estat suspesa des de juliol per les vacances d'estiu i ha continuat avui amb la declaració davant del fiscal del principal acusat, Joan Pau Miquel, conseller delegat en la data en què es va intervenir el banc, en març de 2015.L’interrogatori del fiscal s'ha centrat en un primer moment en preguntar a l’acusat sobre el seu patrimoni actual, tant en béns immobles, com mobles i actius en societats. L’exconseller delegat ha assegurat que com a patrimoni compta amb el seu domicili i amb participacions en algunes empreses d’activitat patrimonial en diversos països però que “no tenen actualment activitat i per això fa temps que no en faig una valoració”. Respecte als vehicles, Miquel ha assegurat que manté “els que tinc embargats des de 2015” i ha assegurat que de vegades condueix algun cotxe que li deixen els familiars. A mode de conclusió sobre l'estat del seu patrimoni, el principal acusat en aquesta causa ha contestat: “a dia d'avui, zero”.D’altra banda, el fiscal li ha qüestionat sobre la petició de sortir del país que havia cursat aquest estiu, al que Miquel ha respost que ha tractat de buscar feina en el seu sector, però que les causes pendents i el ressò mediàtic del cas li ho han impedit.Joan Pau Miquel s’enfronta a vuit anys de presó, deu anys d’inhabilitació i al pagament d’una multa de cent milions d’euros. L’exconseller delegat de BPA està processat amb 23 persones més relacionades amb l’entitat –d’inici eren 25 els acusats, però un d’ells, Luis César Jayme, conseller independent de BPA, va morir l’abril del 2019– i totes elles s’enfronten a una petició de pena conjunta de 144 anys de presó, 240 anys d’inhabilitació, 240 anys d’expulsió del Principat i 832 milions en multes.