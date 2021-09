López insinua que Espot “juga amb un doble discurs” sobre l'afer BPA

Actualitzada 14/09/2021 a les 17:09

El president del PS, Pere López, ha insinuat aquesta tarda en roda de premsa que el cap de Govern “juga un doble discurs” amb relació a l’afer BPA. “Ens sembla que el cap de Govern està jugant amb un doble discurs amb el que diu a reunions i després el que parla cap a l’opinió pública”, ha declarat López, que s’ha mostrat “perplex” pel fet que el líder de l’executiu “ens adrecés a una reunió que no hi trobem l’objecte ni la finalitat”, ha dit en al·lusió a la trobada que van mantenir amb l’advocat dels germans Cierco, Josep Casadevall, la setmana passada. A més, López ha negat que el lletrat plantegés al PS cap tipus d’amnistia i ha insistit que, d’arribar a un pacte amistós entre les dues parts, és competència de l’executiu. “Si això passa per algun lloc, passa per retirar les demandes judicials i això no ho pot fer cap grup parlamentari”, ha apuntat.

D’altra banda, durant la roda de premsa, López ha anunciat que el PS encomanarà al Govern dues iniciatives de cara al debat d’orientació política que començarà demà i durarà fins divendres. La primera d’elles, tal com ha expressat la consellera general del PS, Susanna Vela, és la redacció i aprovació d’una llei d’infermeria que el propi col·legi va traslladar a l’executiu al 2018. “Això no s’ha fet i el text existeix. Per això hem pensat que atès la situació actual, tot el treball que ha fet el sector de la infermeria, s’ha de reconèixer el valuós treball durant aquests mesos”, ha subratllat Vela. En segona instància, López ha emplaçat al Govern a elaborar un pla nacional de mobilitat amb tots els agents implicats, inclosos els comuns. “És evident que el que contínuament passa no es pot acceptar en un context de lluita contra el canvi climàtic”, ha afirmat.