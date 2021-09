L'ocupació hotelera puja al 73% el cap de setmana

C. SANS

Cues des de la Seu per accedir a Andorra la setmana passada

Actualitzada 14/09/2021 a les 10:45

Els hotels han registrat l'últim cap de setmana una ocupació més alta de l'habitual per aquestes dates que la Unió Hotelera atribueix a la celebració de la festivitat de la Diada a Catalunya. La patronal ha informat aquest matí que els 56 establiments oberts van arribar a una mitjana del 73,29% durant el passat cap de setmana i del 57,34% durant la setmana el que considera "unes dades força correctes per les alçades de temporada que estem".L'entitat destaca que les xifres d'estades als hotels han superat les de la primera setmana de setembre que van ser del 67,5% al cap de setmana i del 51,4% al llarg de la setmana i apunta que la previsió "és que les pròximes setmanes siguin més fluixes tant entre setmana com el cap de setmana". I recorda que aquesta és la tendència històrica d'aquestes dates.