Una empresa obre una incineradora de mascotes a Encamp

Actualitzada 13/09/2021 a les 19:34

Una empresa ha obert la primera incineradora de mascotes del país a la parròquia d'Encamp. Segons informen en un comunicat, Argos ha sorgit davant la necessitat del buit existent al Principat envers aquest servei perquè fins ara, quan un animal de companyia moria hi havia l'opció d'exportar les seves restes a França o a Espanya per procedir a la incineració individual i aquest procés es podia allargar tres mesos o bé s'incinerava al forn crematori col·lectiu on també es cremen restes càrnies i de residus.Argos informa que ofereixen amb el servei d’incineració dels animals de companyia l'entrega de cendres dins les urnes i compten amb una sala de vetlla per a poder acomiadar les mascotes d'una manera més propera.