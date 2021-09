La línia a Barcelona Direct Bus augmenta a 8 freqüències diàries

Actualitzada 13/09/2021 a les 17:55

La línia d’Autocars Nadal Direct Bus Andorra la Vella - Barcelona augmenta a partir d’avui a vuit freqüències diàries de dilluns a diumenge després de la reducció d'horaris que es va fer per la pandèmia. Un dels principals motius que ha dut la companyia a doblar la freqüència de viatges ha estat el retorn de la presencialitat de les classes universitàries a Barcelona. “Ens vam esperar fins avui a prendre la decisió perquè estàvem pendents d’aquesta notícia” ha assegurat Bartumeu Gabriel, director general d’Autocars Nadal. “Evidentment la desescalada també hi ajuda” ha afegit.En aquests moments la línia es trobava des de feia gairebé un any reduïda a quatre freqüències diàries, a conseqüencia de les restriccions derivades de la pandèmia. Una situació molt allunyada a la normalitat pre-pandèmia, on hi havia 20 viatges diaris i que suposa que la companyia es trobi encara per sota del 60% dels clients que tenia habitualment.Ara, doncs, s’incorporen dos horaris nous de sortida des d’Andorra (11.15h i 20.15h) als ja existents (6.15h i 15.15h). I pel que fa als quatre viatges de pujada des de Barcelona seran a les 6.15h, 1.:45h, 15.45h i 18.45h.Quant als abonaments, la companyia continua mantenint l’oferta de viatges a 18,5 euros. Ara, però, reprendrà la promoció de 24 viatges a 16 euros per a estudiants. De cara a la temporada d’hivern Gabriel s’ha mostrat molt optimista.