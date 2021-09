Evacuat de matinada un home a Cabana Sorda amb helicòpter

Actualitzada 12/09/2021 a les 12:10

Pels volts de les 3 h d'aquesta matinada el cos de Policia ha rebut una trucada per part d'un grup de joves que es trobava passant nit al refugi de Cabana Sorda. Els joves s'han preocupat en veure que un dels seus companys presentava una actitud agressiva i han decidit trucar el cos d'ordre.Davant del requeriment, l'helicòpter d'emergències s'ha traslladat al lloc dels fets on els agents han decidit evacuar l'home que, en aquells moments, es trobava molt alterat i nerviós. La Policia ja ha fet saber que no s'ha realitzat cap detenció i que el jove va ser traslladat a l'hospital.