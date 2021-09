DA, L’A i CC rebutgen la via d’assolir un acord amistós en l’‘afer BPA’ “per falta d’encaix constitucional i polític”

Les tres formacions que donen suport a la coalició de Govern van descartar ahir la llei de punt final que plantejaven els germans Cierco per resoldre en un pacte amistós l’afer BPA. Segons van informar ahir els grups de la majoria a través d’un comunicat, la proposta que els va traslladar l’advocat dels germans Cierco, Josep Casadevall, durant la reunió d’ahir no té recorregut “per falta d’encaix polític i constitu­cional”.



A la trobada, sol·licitada pel lletrat, hi van assistir els presidents dels grups parlamentaris de DA, L’A i CC, els quals van rebutjar fer declaracions en finalitzar la reunió. Igualment, Casadevall