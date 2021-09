Primer Congrés d'escriptors de novel·la negra al Principat

Actualitzada 11/09/2021 a les 11:50

Andorra la Vella juntament amb altres parròquies acollirà del 16 al 19 de novembre el Primer Congrés d'escriptors de novel·les d'espionatge, organitzat pel Club Le Carré, una associació a la qual pertanyen diferents autors especialistes en aquesta temàtica, segons ha anunciat un mitjà especialitzat. L'associació prèn el nom en honor a l'escriptor britànic que va fer popular aquest gènere dins de la novel·la amb l'obra "l'espia que va sorgir del fred".Durant el certamen s'anunciarà el Premi Principat d'Andorra a la novel·la seleccionada entre les que concursen a aquest premi durant l'any 2022, i el guardó es coneixerà durant la celebració de la segona edició, en data similar a l'any que ve. Per al premi de l'any que ve s'ha comptat amb la participació de l'editorial sevillana Doble Identitat i el premi estarà patrocinat pel Club Le Carré. Així mateix es concedirà un premi a la millor obra publicada durant aquest any i que tingui com a temàtica el món dels espies.En les quatre jornades que constarà el congrés, se celebraran actes on intervindran coneguts escriptors i alguns ex membres de serveis d'espionatge, on explicaran les seves experiències en el dia a dia de la seva professió. L'acte inaugural, amb presència de les autoritats andorranes, se celebrarà el 14 de novembre, i serà presentat pel president del Club, el conegut escriptor Fernando Martínez Laínez, i durant les següents jornades els assistents tindran l'oportunitat de conèixer a diferents escriptors que dissertaran sobre les seves obres i que estaran disponibles en els estand de les llibreries que s'instal·laran dins de recinte del congrés. Es duran a terme diferents taules rodones on es debatrà sobre els serveis d'informació i les obres literàries que ha generat el món de l'espionatge.