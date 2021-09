L'Andorra Mountain Music tindrà lloc aquest hivern en diversos emplaçaments

Actualitzada 10/09/2021 a les 13:42

El ministre de Turisme, Jordi Torres, ha confirmat aquest matí que el festival Andorra Mountain Music se celebrarà durant aquesta temporada d'hivern. Una possibilitat que fins ara s'estava estudiant des de Govern. "Ja està decidit. Ara està en fases de preparació. L'objectiu és pujar una mica més la qualitat del producte i poder oferir molts esdeveniments i moltes coses perquè els visitants se sentin a gust quan vingui aquí" ha assegurat. Torres ha fet saber que de moment encara no hi ha dates confirmades, però ha avançat que l'esdeveniment tindrà lloc en diversos emplaçaments. "Hem de parlar amb les estacions d'esquí perquè encara hi ha diverses qüestions sobre la taula", ha afegit el ministre.Torres ha comparegut en el marc de la presentació del nou curs de l'escola 'Vatel Hotel & Tourism Business School' on ha remarcat la matèria de turisme i el bon servei a les persones en uns moments on existeix una falta evident de mà d'obra en el sector.Per altra banda, el ministre ha valorat molt positivament la temporada turística d'estiu i ha avançat que s'espera una temporada d'hivern molt bona. "Hem demostrat que som un país sanitàriament segur i que estem sanitàriament molt preparats. Esperem que enguany els turistes ens puguin visitar i els puguem rebre de la millor manera" ha assegurat.Quant al projecte del recinte multifuncional ha assegurat que es tirarà endavant. "En aquests moments hi ha el 90% de les possibilitats que s'emplaci a la plaça de braus". Finalment, Torres també ha fet saber que s'estan recollint les inquietuds del sector perquè la taxa turística es pugui començar a aplicar de cara al 2022.