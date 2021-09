Els primers cribratges als col·legis només deixen un cas positiu

Actualitzada 10/09/2021 a les 06:09

REPORTATGE

Il·lusió mútua

Il·lusió dels infants i alleujament dels pares era el que la pluja deixava entreveure ahir en la tornada de l’alumnat als col·legis andorrans. Confusió per la porta d’entrada, abraçades amb els companys i pocs plors van ser els protagonistes a l’escola maternal i de primera ensenyança d’Andorra la Vella. En aquest sentit, les primeres tasques van ser ubicar-se als seus llocs a les aules, emplaçar els materials escolars i, els més menuts, presentar-se a les mestres i als nous companys. La directora del departament, Maite Casals, va albirar el moment en què es puguin flexibilitzar les mesures, mentre que el director de l’escola, Sergi Muñoz, es va felicitar perquè les mesures permetran reforçar la sociabilització.

Els cribratges activats pel ministeri de Salut al personal docent, altres treballadors i col·laboradors educatius i alumnat que ahir retornava a les aules han deixat només el positiu d’un docent, el qual haurà de ser confirmat avui amb la prova TMA. Així ho va comunicar ahir la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, que va indicar que en total es van fer 2.507 cribratges amb tests ràpids d’antígens. La ministra va apuntar que “ens hem de felicitar de l’alta participació i agrair a les famílies l’esforç d’omplir els formularis i apostar perquè els alumnes es cribrin, perquè estem parlant de nens petits, i també la implicació de tots els docents i una vegada més de la Creu Roja per tot el desplegament als centres escolars”.Des del ministeri es va informar que prop del 60% de l’alumnat i del 60% del professorat i col·laboradors dels centres educatius s’han adherit al cribratge, que era de caràcter voluntari.Els tests també es faran a l’alumnat de segon cicle de primera ensenyança que s’incorpora avui a les classes i al de segona ense­nyança i batxillerat que inicia el curs dilluns vinent. En total, es cribrarà prop d’11.000 alumnes i els tests es repetiran d’aquí a quinze dies i periòdicament al llarg del curs, segons va informar la ministra Vilarrubla.Pel que fa a la tornada a les escoles, aquest any s’han relaxat algunes de les mesures sanitàries i així, tot i que la mascareta segueix sent obligatòria a les classes, l’alumnat se la podrà treure al pati. Així mateix, la convivència s’amplia al curs i no a la classe com l’any passat, en espera de poder eliminar més restriccions.L’alumnat es podrà treure la mascareta al pati, que compartirà amb el seu curs i no només amb la seva classe com l’any passat.Els grups bombolla es mantenen amb els companys del menjador, que hauran de ser els mateixos.Les distàncies de seguretat entre classes es mantenen al pati en quatre metres.