Actualitzada 09/09/2021 a les 16:37

El Consell de Ministres ha aprovat avui la licitació del concurs perquè les companyies aèries puguin començar a operar vols des de l'aeroport d'Andorra-La Seu a finals de desembre. La voluntat del Govern, segons ha explicat el ministre d'Economia, Jordi Gallardo, és que a finals d'any ja estiguin disponibles els trajectes entre Andorra i Madrid.La freqüència de la línia comptarà amb dos dies de vols previstos pels divendres i els diumenges. Gallardo també ha apuntat que el cost del bitllet dependrà de la demanda, però que podria rondar entre els 150 i els 180 euros per l'anada i la tornada. En cas que l'ocupació sigui molt baixa, el Govern ha establert com a aportació màxima un pressupost de 650.000 euros. Aquesta és la contribució pública que l'executiu farà a l'operador -en el pitjor dels casos- per assegurar que la rendibilitat dels vols. En aquest sentit, Gallardo no es descarta que, en un futur, pugui haver-hi aportacions privades.El Govern aposta per la connexió amb l'aeroport de Madrid per ser origen d'un gran nombre de visitants. En concret, cada any arriben al Principat uns 150.000 turistes d'aquest destí, atrets sobretot per les estacions d'esquí. Un cop consolidada aquesta ruta, l'objectiu de l'executiu és establir connexions amb París i Lisboa.Pel que fa al concurs, un requisit indispensable és que les companyies tinguin els models d'avió necessaris per poder aterrar a la zona. A més, es valorarà, entre altres factors, la capacitat de màrqueting i comercialització dels bitllets i que les companyies operin en hubs que permetin establir connexions amb altres destins.