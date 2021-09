Suñé situa els joves en el centre del discurs de Meritxell

Actualitzada 08/09/2021 a les 11:35

El tradicional discurs del dia Meritxell per part de la síndica general, Roser Suñé, ha situat els joves en el centre del debat polític. Suñé ha apel·la't a les noves generacions a "aportar el seu punt de vista, a manifestar els seus neguits i a reivindicar les seves aspiracions". És per aquest motiu que la síndica general s'ha adreçat a la classe política per "no ignorar la veu d'aquells que heretaran el futur que estem dibuixant". "Només una societat que sap connectar les generacions entre elles té possibilitats d'avançar en el camí complex del segle XXI", ha conclòs.