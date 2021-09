Les famílies porten El Cedre a la fiscalia per la Covid

Actualitzada 07/09/2021 a les 12:03

Un grup de familiars de residents d'El Cedre han portat a la fiscalia la gestió que s'ha fet de la pandèmia de la Covid, segons ha pogut saber el Diari. Les famílies de difunts a causa del virus volen que s'investiguin les mesures que es van adoptar i el que va succeir davant l'elevat nombre de contagis que es va produir en la primera onada que va provocar moltes defuncions d'usuaris del centre sociosanitari.El ministeri públic ha d'estudiar els fets que relaten els familiars dels padrins que van patir el coronavirus i decidir si obre una investigació per determinar si hi ha responsabilitats d'algun tipus de les persones responsables de les decisions que es van prendre a El Cedre.El centre sociosanitari va registrar la majoria dels 130 òbits que ha causat la pandèmia des del març i es va convertir en algunes àrees en un espai d'atenció geriàtrica per a afectats per la Covid provenents d'altres residències i també per la fase final de recuperació d'alguns pacients. Part dels usuaris del centre de Santa Coloma van ser traslladats a hotels en l'inici de la primera onada per evitar la propagació del virus i permetre una millor atenció als afectats.Alguns familiars es van queixar de la gestió a El Cedre per falta d'informació i perquè rebutjaven que hi hagués una zona d'àrea Covid en considerar que era un risc perquè el virus es podia estendre a la resta de les instal·lacions.