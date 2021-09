La Seu inicia demà la campanya de 'tax free'

Actualitzada 07/09/2021 a les 16:11

La campanya Tota la Seu Tax Free que promou l'ajuntament de la capital alturgellenca per impulsar el comerç amb la devolució de l'IVA als clients extracomunitaris com els d'Andorra comença demà. L'ajuntament ha informat aquesta tarda que la promoció s'inicia amb la celebració del dia de Botigues al Carrer que habitualment es fa coincidint amb el Dia de Meritxell per atreure compradors del Principat.El retorn de l'IVA es farà per a tots els usuaris de Visa i Andbank amb l'aplicació per a mòbils de l'empresa Woonivers que gestiona el 'tax-free' en els comerços que s'hagin afegit a la iniciativa comercial. La campanya es prorrogarà sis mesos i des del consistori de la Seu es destaca que confien amb el comerç local i l'empresa gestora que "sigui tot un èxit" i que estigui totalment implementada per a la campanya de Nadal.La devolució de la part de l'IVA de les compres es fa a través del mòbil amb l'objectiu d'atreure compradors a la Seu per potenciar els establiments i el mercat de dimarts i dissabte, remarquen des de l'ajuntament.