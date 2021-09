Actualitzada 07/09/2021 a les 11:58

El sector hoteler ha tancat la primera setmana de setembre amb una ocupació mitjana durant els dies laborables del 51,40 per cent i, al cap de setmana, del 67,50 per cent. Jordi Pujol, director de la Unió Hotelera d'Andorra, ha declarat que, tal com havien previst, les ocupacions han baixat amb la fi del període de vacances. Tot i això, Pujol celebra que hagin superat el 50 per cent entre setmana i afirma que al cap de setmana han estat "més o menys correctes".Amb relació a la darrera setmana d'agost, l'ocupació dels 56 establiments oberts ha baixat. Concretament, durant aquell període va registrar una ocupació mitjana del 81,31 per cent i, el cap de setmana, del 81,84 per cent.