La modificació de Govern sobre el reglament de tinença de gossos exigirà esterilitzar els cadells durant el primer any

Els propietaris de cadells de les races de gossos potencialment perilloses i els seus encreuaments estaran obligats a partir d’ara a castrar-los o a esterilitzar-los en el termini de com a màxim el primer any d’edat segons criteri facultatiu. Així ho va anunciar ahir el Govern durant la presentació del la modificació del reglament de tinença de gossos perillosos i gossos potencialment perillosos. En aquest sentit, també quedaran prohibides la reproducció i la cria de cadells de gossos de les races considerades potencialment perilloses, així com el seu encreuament amb gossos de qualsevol altra raça.



D’entre les incorporacions del text legislatiu,