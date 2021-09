Imaginant el ferrocarril

Actualitzada 06/09/2021 a les 06:23

La primera Jornada pel Ferrocarril a Andorra va concloure ahir amb una sortida de camp per conèixer sobre el terreny una de les dues opcions que planteja la plataforma AndRail per unir el Principat amb Espanya mitjançant el tren: la que enllaçaria Andorra amb la línia R3 de Rodalies de Catalunya, que acaba a la Cerdanya.Segons van explicar al Diari fonts de la plataforma, una desena de persones van participar en la sortida, que va tenir un caràcter “bastant tècnic”. El punt de trobada va ser la rotonda de la Margineda. L’elecció no va ser casual. “En els terrenys que hi ha a la zona s’hi podria ubicar una estació terminal en cas que el ferrocarril arribés a Andorra”, va explicar Sebastià Mijares, impulsor d’AndRail.El grup va fer la primera parada a la sortida de Sant Julià de Lòria, on la vall torna a eixamplar-se després d’haver-se fet estreta a l’altura del nucli principal de la parròquia. Una de les propostes de la plataforma per a aquest espai és ubicar-hi una terminal de mercaderies.Després de travessar la frontera del riu Runer, el grup va baixar per la vall del Valira i va aturar-se a la Seu. Si la idea d’allargar la línia R3 fins al Principat es materialitzés, la capital de l’Alt Urgell molt probablement acolliria una de les estacions més importants del nou brancal.Un dels trams “de més complexitat tècnica” del traçat a la vall del Segre, segons Mijares, és el que passaria pel Pont de Bar. El grup va fer parada pocs quilòmetres després, a Martinet de Cerdanya, just al final d’aquest tram més difícil.La sortida va concloure amb una parada als encontorns d’Alp. Des de la vora d’un camí que fa de mirador de la plana, els participants van poder imaginar per on passaria el primer tren que arribaria a Andorra.