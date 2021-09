Govern reclamarà una formació per tenir un gos perillós

Actualitzada 06/09/2021 a les 13:11

Govern ha presentat avui les novetats que incorpora el nou reglament de tinença de gossos perillosos i gossos potencialment perillosos. A partir d’ara i amb l’objectiu d’evitar el perill envers la societat i els animals, els propietaris d’aquest tipus de gossos hauran de dur a terme una formació prèvia obligatòria. La formació, que s’impartirà per primera vegada aquesta tardor en diversos centres capacitats, constarà de la difusió de coneixements sobre aquest tema, de la valoració de l’entorn de la persona que tingui la tinença de l’animal i d’una formació sobre la normativa. En aquest sentit, d’ara endavant, tots els propietaris d’aquests animals hauran de dur sempre una tarja identificativa on s’especifiqui que s’ha fet aquesta formació.

Ferran Teixidó, cap d’unitat dels banders, ha especificat que no serà necessari que les persones que en aquests moment ja siguin propietàries d’aquest tipus de gossos hagin de dur a terme la nova formació. Tot i això, sí que serà obligatori si el propietari incompleix el reglament de tinença o si, per a qualsevol incident o comportament perillós, l’animal entra a formar part del RAC (Registre d’Animals de Companyia) en aquesta categoria. "Ens ajudarà molt a baixar les estadístiques dels atestats", ha assegurat el cap d’unitat.

Actualment es considera gos perillós o potencialment perillós l’animal de pura raça i aquell que resulti de l’encreuament de les següents races: akita americà -nova incorporació a la llista-, bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog de bordeus, fila brasiler, mastí napolità, pit bull terrier americà, gos de presa canari, rottweiler, terrier de staffordshire americà, bull terrier de saffordshire (anglès, buldog americà, akita inu i tosa inu.

Teixidó també ha recordat que aquests animals han de dur sempre el morrió degudament col·locat i que els seus propietaris els han de passejar amb una corretja de, com a màxim, 1,5 metres de llargada. Els menors d’edat no estan autoritzats a conduir aquests gossos.



D'altra banda, els propietaris de cadells de les races de gossos potencialment perilloses i llurs encreuaments, estaran obligats a castrar-los o a esterilitzar-los en el termini de com a màxim el primer any d’edat segons criteri facultatiu. A més, queden prohibides la reproducció i la cria de cadells de gossos de les races considerades potencialment perilloses, així com el seu encreuament amb gossos de qualsevol altra raça.