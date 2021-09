El Govern explora la possibilitat de sol·licitar un nou préstec al Banc de Desenvolupament

Coincidint amb la visita de la delegació del Banc de Desenvolupament del Consell d’Europa (CEB) al Principat de dimats passat, el Govern va aprofitar per estrènyer vincles amb els representants de l’organisme internacional. La bona sintonia entre les dues administracions després d’establir la primera línea de col·laboració el setembre de l’any passat ha motivat que l’executiu explori noves vies de finançament a través del Banc de Desenvolupament.



Segons ha pogut saber el Diari, una de les possibilitats que hi ha sobre la taula i que ja han començat a prendre forma és la sol·licitud d’un préstec per a la transformació digital

