Els ingressos per tabac fins a l'agost són els més baixos dels últims 10 anys

Actualitzada 06/09/2021 a les 06:24

Del gener a l’agost els ingressos per la taxa d’importació del tabac han acumulat 42,8 milions d’euros, la xifra més baixa dels primers vuits mesos de l’any dels últims deu exercicis. És més baixa també que la de l’any passat malgrat que en global les importacions de mercaderia estan per sobre de les assolides en el primer any de pandèmia. L’any passat, per importació de tabac, els ingressos fregaven els 45 milions.Per cercar el tercer exercici amb pitjors resultats cal remuntar-se al 2011, quan la dada acumulada se situava en 50,8 milions. Aquell va ser un any dolent de recaptació, ja que es va tancar amb 66,1 milions d’ingressos, una xifra superada fins i tot el 2020, que va culminar amb prop de 72 milions. Quant a la resta d’exercicis del cicle, o s’han fregat o s’han superat els 100 milions d’euros. El millor any per a les arques públiques va ser el 2013 quan es van recaptar 113,6 milions. Aquell any a l’agost s’havien ingresat a l’entorn dels 73 milions d’euros.Les xifres d’importacions del 2020 i del 2021 estan indubtablement marcades per la pandèmia i per les restriccions de mobilitat que han afectat el turisme. Aquest any les limitacions van ser molt importants fins a la primavera i es constata una escalada en els ingressos responent a la recuperació del turisme. El mes de gener, per exemple, va arrencar amb una recaptació de 2,7 milions, baixa pel que sol ser habitual en el període, es va recuperar notablement al febrer (6,2 milions), però va tornar a caure al març (2,5 milions). Al juliol i l’agost les importacions han revifat (amb ingressos de 8,3 i 10,2 milions, respectivament) però l’augment no ha servit per superar les dades del 2020. El primer any de pandèmia sí que estarà marcat per rècords negatius com els ingressos que no van arribar als 200.000 euros del maig quan encara hi havia confinament.A nivell global les importacions sí que han superat en aquests vuit primers mesos de l’any les xifres registrades en les mateixes dates de l’any passat. Aquest 2021 la recaptació frega els 100 milions, concretament són 99,68 milions, mentre que durant els mateixos mesos de l’any 2020 no va arribar als 97 milions. Hi ha hagut millora però encara no s’arriba als nivells prepandèmia. Les xifres se situen un 29,5% per sota del 2019, quan la recaptació acumulada fins a finals d’agost ja era de 141,43 milions d’euros.Les xifres, però, han estat pitjors que les de l’any passat quant a la recaptació mensual (19,1 milions davant dels 20,5 del 2020) i també ha estat així amb el tabac (10,2 per 11,9 milions).