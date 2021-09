L’advocat dels expropietaris de BPA demana al Govern aturar les causes judicials amb l’argument que l’afer condiciona la vida política

Els exaccionistes majoritaris de BPA, Higini i Ramon Cierco, han fet arribar una proposta al Govern que de manera molt resumida consisteix a arribar a un acord per aturar el litigi judicial que mantenen ambdues parts a causa de la intervenció de l’entitat bancària.



Josep Casadevall, advocat dels Cierco, es va reunir amb Xavier Espot –no hi va ser el ministre Jordi Gallardo– per exposar aquesta mena de pacte per part dels seus clients. Aturant la disputa judicial que està en curs, els exbanquers destacaven que s’aconseguria a Andorra una pau social que, segons ells, en aquests moments no existeix per