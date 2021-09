Actualitzada 04/09/2021 a les 11:06

La figura del saig ja acumula cinc anys d’existència, període durant el qual ha hagut d’afrontar alguna controvèrsia sobre les maneres de fer amb l’execució d’embargaments. Ara afronta el tràmit parlamentari el projecte de llei de modificació de la llei actual que, entre d’altres aspectes, incorpora una obligació que fins ara no s’havia plasmat negre sobre blanc: que els saigs han de vetllar perquè “la persona embargada i els familiars que en depenen econòmicament puguin viure en condicions dignes”. Una obligació que com la resta de les que preveu la legislació pot ser objecte de sanció si s’incompleix i que poden esdevenir faltes molt greus en funció de l’abast del perjudici. I el règim sancionador estableix que poden comportar des de multes econòmiques fins a l’expulsió o la inhabilitació.El procediment disciplinari també pateix canvis en el projecte de llei. La competència per resoldre els expedients que derivin de l’òrgan disciplinari serà, si es tracta d’infraccions lleus o greus, del ministre de Justícia, mentre que els dossiers referits a faltes molt greus els tractarà el Govern. Tanmateix, es podrà decidir la suspensió cautelar de l’exercici de la professió de saig malgrat no s’hagi tancat la instrucció de l’expedient si es considera que és necessària per la gravetat dels fets comesos.El saig va néixer fa cinc anys amb l’objectiu de descongestionar la Batllia deslliurant-la de la tasca executora de les resolucions judicials i els canvis introduïts a la llei aprofundeixen en aquest sentit atorgant a aquests professionals la facultat d’encarregar-se també de processos anteriors al 2016, límit vigent a la llei actual. El projecte legislatiu argumenta en aquest sentit que “un cop demostrada l’efectivitat de la figura del saig en l’agilització de l’execució de resolucions judicials” s’ha optat per ampliar la seva potestat, i “tots els expedients d’execucions civils i administratives passen a ser competència del saig, i es contribueix d’aquesta manera a alleugerir la Batllia i a agilitzar les execucions”. D’igual manera succeeix amb les administracions que també tenen potestat executora per tal de poder embargar directament deutors sense haver d’acudir a la Batllia i que podran assumir tots els procediments d’execució forçosa dels actes administratius que els afectin i que estiguin en curs a la Batllia.Entre les seves funcions, i si no hi ha cap canvi en el decurs del tràmit parlamentari, els executors de sentències també incorporaran l’execució forçosa de les resolucions arbitrals i dels acords de mediació, facultant-los d’aquesta manera a intervenir en els conflictes que es tractin en l’àmbit extrajudicial. L’executiu entén que atorgant aquestes noves atribucions als professionals s’assoleix l’objectiu “de dotar d’efectivitat els mecanismes de resolució de conflictes extrajudicials i així contribuir a la satisfacció de la resolució de controvèrsies.La tasca la duen a terme des del 2016 tres saigs i aquest és el nombre mínim d’executors que estableix el projecte de llei que ha de tenir el país. Se sobreentén que la xifra pot incrementar-se si així es veu necessari. El que sí que s’especifica és que el nombre de saigs el fixa Govern, amb la consulta prèvia de la Cambra de Saigs i del Consell Superior de la Justícia, i que es decideix en funció de les necessitats del país. Les tres oficines sí que hauran d’incorporar la figura d’un nunci, que serà la persona legitimada per efectuar les notificacions i que té l’objectiu de fer més garantista el procediment. El nunci serà un treballador sota la responsabilitat del saig que l’hagi contractat i “les condicions d’accés a la professió, de formació prèvia i de responsabilitat es determinen a les normes internes de la Cambra de Saigs”, explicita el projecte de llei.Una de les disposicions del projecte de llei implica una modificació del Codi Penal per tal d’emparar el saig i les seves decisions. Així, pot ser castigat a una pena de fins a quatre anys de presó qui usant la violència o la intimidació influeixi o tracti d’influir en un saig o impedir-li l’exercici. Serà objecte d’arrest obstaculitzar l’execució d’una resolució judicial o qualsevol acte d’execució dut a terme per un saig. La temptativa també és punible. I el funcionari que no hi col·labori si és requerit per un saig s’arrisca a una pena d’inhabilitació.El projecte de llei cita entre les obligacions dels saigs la de garantir que la persona embargada i els familiars que en depenen poden viure en condicions dignes. 