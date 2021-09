Ubach avança amb al seu homòleg xilè la negociació pel conveni de no doble imposició

Actualitzada 03/09/2021 a les 18:58

La ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, s'ha reunit aquest divendres a la tarda a Govern amb el ministre de Relacions Exteriors de Xile, Andrés Allamand per tractar diferents àmbits de la cooperació bilateral i multilateral. La visita, la primera d’un ministre de Relacions Exteriors xilè al Principat, s’emmarca en el 25 aniversari de l’establiment de relacions diplomàtiques entre Xile i Andorra.Segons informa l'executiu, en aquesta trobada, Ubach i Allamand han compartit la situació sanitària als dos països generada per la pandèmia de la Covid-19 i ambos han coincidit a ressaltar el paper del multilateralisme com a eina per fer front a reptes actuals en matèria de salut i medi ambient. Alhora han posat de relleu la importància de Conferència Iberoamericana per fomentar la cooperació en la regió. En l'àmbit financer, Ubach ha traslladat a Allamand l'agraïment del Govern per la confirmació de Xile per iniciar les negociacions per a la signatura d’un Conveni de no Doble Imposició (CDI). Unes converses que es van iniciar a mitjans de l'any 2020 a proposta del ministeri de Finances andorrà i que ara fructifiquen amb la voluntat compartida d'assolir un CDI en relació amb els impostos sobre la renda, sobre el patrimoni i per a la prevenció de l'evasió i elusió fiscal entre ambdues parts. Aquest acord reforçarà els vincles ja existents entre el Principat i el país sud-americà.Sobre l’obertura econòmica, Ubach ha ressaltat l’important paper de Xile com a actor regional a Amèrica Llatina, i alhora en l’àmbit internacional, pel que fa a l’emprenedoria i les startups. La ministra s’ha interessat per l’experiència xilena enla diversificació de la seva economia per tal de compartir visions i aconseguir establir sinergies entre els departaments encarregats d’aquests afers a Andorra i a Xile.Els dos ministres també ha posat de relleu la importància de cooperar en l’àmbit del turisme i així posar en aplicació el memoràndum d’entesa en matèria de turisme i explorar la possibilitat de treballar un acord sobre l’intercanvi dels joves.