Actualitzada 03/09/2021 a les 05:58



DEFENSA DE LA SEGURETAT DELS FÀRMACS EN NENS DEFENSA DE LA SEGURETAT DELS FÀRMACS EN NENS

El ministeri de Salut va organitzar ahir una reunió informativa dirigida al col·lectiu mèdic per informar-lo dels criteris de vacunació dels adolescents entre 12 i 15 anys que va estar liderada pels assessors del Govern en aquesta matèria, els doctors Antoni Trilla i Federico Martinón. Els experts van defensar la seguretat de les vacunes en l’edat pediàtrica i també van abordar altres aspectes com ara la càrrega de la malaltia en els infants. El Govern ja ha obert les inscripcions per vacunar-se entre aquest grup d’edat i l’ha convocat per al 9 de setembre, quan arrenca el curs. Podrien vacunar més dies si hi ha la necessitat.

El centre de vacunació de l’antiga plaça de braus es va reactivar ahir per inocular primeres i segones dosis de la vacuna. A qui rebia la primera punxada se li va administrar Moderna, mentre que les segones van ser d’AstraZeneca. En paral·lel s’estan punxant terceres dosis als col·lectius més vulnerables i el Govern va informar ahir a a la tarda que ja se’n havien posat 54. L’actualització facilitada va afegir que les primeres dosis s’aproximen a les 60.000 (50.926 concretament) i que es freguen les 45.000 segones dosis (44.993).Quant a la situació epidemiològica, els casos actius eren ahir 55, un més que dimecres. El nombre de persones contagiades pel virus des de l’esclat de la pandèmia s’enfila a les 15.052 després de la suma de sis nous positius les últimes hores. Les altes són 14.867 i 130 persones han mort a causa de la malaltia.Pel que fa a la pressió hospitalària, ahir no s’havia produït cap variació: tres persones seguien ingressades a planta de l’hospital i una a l’UCI sense requerir ventilació mecànica.D’altra banda, la junta de presidents va acordar ahir la celebració d’una sessió de consell el 9 de setembre en què es votarà la pròrroga sol·licitada pel Govern per mantenir la potestat d’aplicar restriccions per frenar la pandèmia. La proposta és que s’allargui un parell de mesos, fins a mitjan novembre.