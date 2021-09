Alerta sedentària

Actualitzada 03/09/2021 a les 11:59

Una immensa oferta de rutes i activitats de muntanya, una important tradició d’esquí, una gran quantitat d’aficionats al ciclisme... Podria semblar que Andorra és terra d’acollida d’esportistes però els últims indicadors sobre la pràctica esportiva al Principat indiquen més aviat el contrari. L’enquesta nutricional d’Andorra que es va realitzar entre els anys 2017 i el 2018 posava sobre la taula les següents dades: només el 53% dels homes i el 40% de les dones destinen 20 minuts a l’esport durant un mínim de tres dies a la setmana. Unes xifres que s’allunyen substancialment de les indicacions que recomana l’OMS per mantenir un estil de vida saludable i que consisteixen a realitzar entre 30 i 60 minuts d’activitat física cada dia per evitar caure en el sedentarisme.Aquestes dades es van revelar ahir durant la presentació de la campanya nacional de promoció de l’activitat física, que enguany tindrà lloc entre el 20 de setembre i el 3 d’octubre amb el lema Mou-te per la teva salut. “La dinàmica d’Andorra va en consonància amb la dinàmica global, ja que entre el 60% i el 80% de la població mundial porta una vida sedentària”, va anunciar Sílvia Riva, ministra de Cultura i Esports. “L’objectiu d’aquesta campanya és potenciar un estil de vida i un envelliment saludable”, va afegir. Per altra banda, Helena Mas, secretària d’Estat de Salut, va dir que l’activitat física és un factor de protecció davant de certes malalties com la depressió o l’ansietat. Enguany, la campanya substituirà la tradicional cursa popular Illa Carlemany, que no es podrà dur a terme a causa de les restriccions sanitàries derivades de la pandèmia. A canvi, es duran a terme un seguit d’activitats adreçades a tots els col·lectius. La novetat d’aquesta edició és la incorporació de deu associacions del Principat que col·laboraran i participaran activament a la campanya. Entre elles Assandca, Autea o la Fundació Privada Tutelar. Per altra banda, ja s’ha avançat que durant el cap de setmana del 2 i el 3 d’octubre tindran lloc les marxes populars que se celebraran a cadascuna de les parròquies. Tothom qui vulgui inscriure-s’hi ho podrà fer a partir de dilluns que ve fins al 2 d’octubre a través de l’enllaç que habilitarà Govern al web de l’àrea d’Esports.