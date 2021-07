Restablir un símbol

A camp de Claror, a 2.600 metres prop del pic Negre, a la parròquia de Sant Julià de Lòria, fa més de cinquanta anys que s’hi pot trobar una Volkswagen T1 presidint l’espai. La furgoneta, que s’ha convertit en un símbol tant per a muntanyencs i motoristes com per a gent del país i turistes, està en perill de ser retirada després que uns desconeguts l’haguessin fet més malbé del que estava arrancant parts del vehicle i dividint-lo en dos fa unes setmanes.



Davant d’aquesta situació i de la possibilitat que el comú se’n plantegi la retirada, uns quants motoristes van