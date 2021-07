Un grup de motoristes recol·loca la mítica Volkswagen T1

Actualitzada 03/07/2021 a les 19:58

A Camp de Claror a 2.600 metres, al costat del Pic Negre, fa anys que hi ha instal·lada una furgoneta Volkswagen T1 que s'ha acabat convertint en un símbol. Fa unes setmanes el vehicle va ser destrossat per uns desconeguts que el van fer més malbé del que ja estava per l'oxidació i el pas dels anys.Davant la possibilitat que el comú es plantegí retirar-la, aquest matí un grup de motoristes de diferents procedències s'han trobat per recol·locar-la. Després d'unes dues hores de feina, entre una quinzena de persones que s'han acabat afegint a la trobada dels quatre inicials, han pogut reconstruir el vehicle i col·locar-lo al seu lloc. Ara, segons han explicat al Diari, esperen que l'ens comunal no la retiri i es mantingui com un símbol respectat per tothom.