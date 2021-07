I la meva bicicleta?

La manca d’estoc de peces per equipar aquests vehicles i l’increment de la demanda durant l’any passat després del confinament han provocat un retard en l’entrega.

La pandèmia, l’augment de la demanda i la impossibilitat d’equipar les bicicletes per la manca de material. Aquestes són les premisses que han generat un retard d’entre tres mesos i un any en aquests vehicles a Andorra. Ho expliquen els principals comerciants del país, els quals afirmen que es tracta d’un fenomen mundial que no només té incidència al territori i auguren que la situació al mercat no es restablirà fins a final d’any o principi del 2022. “No es tracta que ens hàgim quedat sense bicicletes, n’hi ha, però el problema és que hi ha més demanda que oferta,

#1 Andorra territori ciclista

(03/07/21 06:32)