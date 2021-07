Restaurants i bars poden obrir fins a la una de la matinada

Actualitzada 01/07/2021 a les 06:31

El consell de ministres va aprovar ahir noves mesures d’alleujament de les restriccions que afecten els horaris de tancament de bars i restaurants, i l’aforament d’esdeveniments culturals, celebracions d’actes socials com ara bodes, batejos i comunions, i de gimnasos i cases pairals. Des d’avui bars i restaurants poden ampliar l’horari d’obertura una hora i, per tant, estan autoritzats a obrir fins a la una de la matinada. A més, va exposar el titular de Salut, s’estan treballant els protocols de celebració de les festes majors i els actes nocturns s’hauran d’adaptar a l’horari de tancament dels locals. Per tant, i mentre no hi hagi cap canvi, el programa festiu haurà d’acabar a la una de la matinada.La resta de mesures consisteixen a ampliar a deu persones les classes dirigides als gimnasos, a les cases pairals les activitats (celebrades a l’interior) també podran acollir grups de fins a deu persones, a les instal·lacions que acullen esdeveniments culturals l’aforament s’amplia fins al 70% i, finalment, el màxim de convidats a celebracions socials com ara bodes o comunions augmenta fins a 50 en un recinte interior i a 120 si es fan en un recinte a l’aire lliure. Aquells actes que comptin amb el cribratge dels assistents no tindran cap mena de limitació.En paral·lel, la reunió de ministres va aprovar el decret que prorroga durant el mes de juliol les ajudes al lloguer o al pagament de la quota hipotecària als sectors encara molt tocats per la pandèmia: l’oci nocturn, que es manté tancat –Benazet va indicar que s’està treballant en el pla de reobertura però que encara no és definitiu– i les agències de viatges, que encara estan treballant a un ritme molt baix. Als locals com ara bars i discoteques l’ajut correspon al 75% de la mensualitat amb un topall màxim de 2.000 euros. A les agències de viatges la prestació es rebaixa al 50% amb un límit de 1.000 euros.Finalment, i com a mesura de suport a les empreses per la pandèmia, el ministre portaveu, Eric Jover, va comunicar que s’ha aprovat un ajornament del pagament de la taxa sobre el registre de titulars d’activitats econòmiques i que els negocis la podran abonar fins al 6 d’octubre. L’executiu preveu ingressar 7 milions.Les instal·lacions que acullen esdeveniments de tipus cultural augmenten l’aforament fins al 70% de l’espai. Ara estava en la meitat de les places disponibles.La quantitat de convidats a la celebració s’incrementa a un màxim de 50 en espais interiors i a 120 en exteriors. Si s’ha fet el cribratge dels assistents no hi ha limitació i es permet menjar i beure dempeus.Les classes dirigides podran tenir fins a 10 assistents (comptant el monitor) i si l’espai de la sala del gimnàs o de l’exterior és suficient hi podrà haver diferents grups de 10 persones sempre que hi hagi sis metres de distància en interiors i quatre si és un indret a l’aire lliure.Salut permet que les activitats que se celebren a l’interior de les cases pairals puguin tenir fins a deu participants.