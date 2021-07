Homenatge a la patrona i a la gent gran

Govern destina 876.000 euros a l’emissió de monedes commemoratives i de col·lecció

Les noves monedes commemoratives que emetrà el Principat retran homenatge al centenari de la coronació de la verge de Meritxell i a la gent gran. Aquesta darrera portarà el missatge “cuidem la nostra gent gran” que el ministre portaveu, Eric Jover, va justificar per l’impacte de la pandèmia entre el col·lectiu dels padrins. “Volem posar-los en valor, en especial després que la crisi provocada per la Covid hagi tingut un impacte important en aquest col·lectiu, tant sanitari com d’aïllament social”, va assenyalar el ministre. Seran totes dues monedes de dos euros i de la del centenari de la coronació de